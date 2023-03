Místo zbraně válčí s hokejkou ve žluto-modrém dresu

„V této těžké době je každý občan Ukrajiny důležitý. Někteří jsou v zákopech, jiní hluboko v týlu. Důležití jsou i ti, co oslavují svou zemi na jevišti nebo na fotbalových hřištích. Snažím se co nejlépe dělat to, co umím nejlíp. Abych se za sebe nestyděl nejen já, ale ani moji rodiče, mí trenéři a všichni, kdo mě znají a věří mi,“ tvrdí Stanislav.