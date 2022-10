Lukašenko řekl, že žádná válka nebude

„Dneska není žádná válka, my ji nepotřebujeme. Jestliže nás napadnou, tak kvůli tomu tady cvičíme,“ řekl na armádním polygonu Lukašenko. Uvedl tak, že válka v zemi nebude, pokud nebude země napadena cizími jednotkami.

„Generál (Viktor) Chrenin přesně a správně řekl, že nebude žádná válka. Pokud s námi chcete bojovat a vstoupíte na naše území, pak vám říkám, že do války půjdeme. Ale co jiného můžeme dělat, když chceme chránit svou zemi, své děti,“ dodal.

Spekulace, že by se běloruští vojáci zapojili do války, se na Ukrajině rozšířily poté, co se Lukašenko a ruský prezident Vladimir Putin dohodli, že vytvoří společné „regionální uskupení sil“.