Mobilizace nebude, uklidňuje Bělorusko vystrašené obyvatele

„Situace je komplikovaná a skutečně napjatá. Západ obviňuje Bělorusko, že se pokouší zapojit do vojenského konfliktu. Západ se snaží militarizovat a pořádá obrovské množství vojenských cvičení a kritizuje nás za určitou agresi,“ řekl Volfovič a hned se jal uklidňovat lidi: „Bělorusko ale neplánuje ani navýšení cvičení, vše probíhá podle plánu. Neměla by propuknout panika. Každý by měl pokračovat ve své práci. Nebyla plánována žádná mobilizace. Neplánuje se ani to, že by naše země zahájila bojové operace. To nepotřebujeme.“