Dejme Ukrajině ty správné zbraně. Zásah Krymu by byl oprávněný, uvedl republikánský poslanec

Oba zpovídaní poslanci kritizovali skutečnost, že pouze zlomek ze 40 miliard dolarů pomoci, kterou v květnu schválila Sněmovna reprezentantů vedená Demokratickou stranou, šel přímo do zbrojení Ukrajiny. Zbytek šel na dlouhodobou pomoc pro obnovu země.

„Snižuje to naši vůli pomáhat ukrajinskému lidu v boji? Ne, ale budeme to dělat zodpovědně,“ řekl McCaul. V opačném případě by podle něj mohly autoritářské země jako Čína a Írán získat díky úspěchu Ruska odvahu.