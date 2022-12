Byli tam šílenci, kteří rádi zabíjeli, popisuje ruský voják řádění v Buči

Chibrin letos v září dezertoval. Přes Bělorusko a Kazachstán se dostal do Evropy. Nyní v rozhovoru pro televizní stanici CNN popisuje, co zažil během svého nasazení.

Vzpomíná například na to, jak viděl své dva kamarády utíkat poté, co měli znásilnit matku a její dceru. Jejich velitelé jen pokrčili rameny, když se o znásilnění dozvěděli. Ačkoliv byli oba násilníci zbiti, jiný trest je nestihl, uvedl Chibrin. „Nikdy za to nebyli uvězněni. Jednoduše se to všechno svalilo na válku,“ řekl.