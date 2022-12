Sklep pro odmítače. Ruskému vojákovi vyhrožovali pohřbením zaživa

Martynov byl podle Čikova povolán do armády 24. září a už 1. října, tedy za týden, se ocitl v Luhanské oblasti na východě Ukrajiny. Následující den odmítl bojovat, kvůli čemuž skončil ve „sklepě pro odmítače“, tedy provizorním vězení. Poté, co se v médiích objevilo video , které údajně zachycuje podmínky v podobné kobce pro ruské vojáky odmítající bojovat, Martynova obvinili, že byl v kontaktu s novináři, a začali ho mučit.

Jeden člověk ho údajně bil ve vojenských rukavicích do hlavy a do trupu. Potom ho údajně donutili stoupnout si čelem ke zdi, zatímco někdo za jeho zády střílel do vzduchu ze samopalu. Se zavázanýma očima a svázanýma rukama ho spouštěli do šachty kanalizace, tvrdí také podle Čikova voják.