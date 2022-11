Bukurešť, 14 let poté. NATO se vrací na místo činu

Agentura AP ve svém článku připomíná, že někteří experti považují rozhodnutí v Bukurešti za „obrovskou chybu“, kvůli níž se Rusko cítí zahnáno do kouta představou o rozšiřujícím se NATO. Argument Aliance zase je, že na země nevyvíjí nátlak, aby se připojily. Naopak, vzpomeňme, že některé země požádaly o členství, aniž by o tom předtím výrazněji uvažovaly jenom proto, aby se ochránily před Ruskem - jako to nyní dělají Finsko a Švédsko.

Jestli se NATO nějak vrátí k aspiracím Ukrajiny a Gruzie vstoupit do NATO, se zatím neví. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ostatně zkraje agrese připustil, že vstup do vojenského paktu je už nereálný. Rusko v současnosti okupuje část ukrajinského území včetně poloostrova Krym, tudíž by nebylo jasné, s jakými hranicemi by Ukrajina vstupovala.