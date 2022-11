Rusům už je jasné, že nezabrání Ukrajincům překročit Dněpr

Ruské jednotky už od začátku října kopaly za Dněprem ve východní části Chersonské oblasti mohutné zákopové systémy. Byla to jasná příprava na stažení z Chersonu a celého území na západním břehu Dněpru. A budování pokračuje.

Vzhledem k tomu, do jaké hloubky jsou zákopové systémy kopány a jak daleko leží od břehu řeky, je jasné, že Rusové počítají s možností, že Ukrajinci Dněpr překročí, v čemž jim nebudou okupanti schopni zabránit, uvedl ISW.

Dodal ale, že jeho analýza satelitních snímků neřeší otázku, zda Ukrajinci v této oblasti míní přejít přes Dněpr a mají-li na to síly.

Ruská generalita se zřejmě obává možnosti, že by Ukrajinci mohli nejen Kinburnskou kosu využít jako odrazový můstek k dalšímu postupu.

Analytici přímo píší, že většina ruských polních opevnění na východě Chersonské oblasti je optimalizovaná „pro obranu proti postupu podél cest a mohly by být velmi zranitelné při obchvatech přes otevřený terén“. „Většina těchto pozic má otevřené boky končící uprostřed bolí,“ uvedl ISW.

Dodal, že mnohé ani nezasahují daleko od silnice, většinou jen do vzdálenosti, aby umožnili cestu pokrýt palbou z obou stran. Posty navíc nejsou dost blízko od sebe, aby se navzájem mohly podporovat palbou. Ani dračí zuby nezasahují od silnic dost daleko do polí, aby zabránily ukrajinským motorizovaným jednotkám posty obklíčit.

Rusové zřejmě spoléhají na to, že aktuální „rasputice“ na Ukrajině, kdy je půda po podzimních deštích rozměklá, neumožní Ukrajincům snadný postup mimo silnice. V zimě však půda promrzne. A i po jarním tání zase ztuhne.

Obranné linie jsou navíc jen na jihu Chersonské oblasti a nezasahují až ke Kachovské přehradě. Pokud by ukrajinské jednotky překročily Dněpr u Nové Kachovky a z předmostí se stočily na jih, Rusům by hrozil vpád do týlu a obklíčení.