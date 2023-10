Vůdce irácké milice vyhrožuje útoky na Američany, pokud se USA zapojí do války v Izraeli

Generální tajemník organizace Badr Al-Amiri varoval Spojené státy, které do oblasti vyslaly letadlovou loď: „Zasáhne-li Amerika v Palestině, zasáhneme i my a nebudeme váhat zamířit na cíl. Co se týká podpory palestinské otázky, je naše pozice jasná, protože palestinský lid je utlačovaný.“