Češi uklízeli odpadky ve Střední Americe. Zaujali média i prezidenta Salvadoru

Na druhou stranu dostali Dolanovi pozvání do mnoha středoamerických televizí či rádií, kde místní novináře zajímalo, co je k úklidům vede a podobně. Padly i dotazy na nejčistší zemi Střední Ameriky, za kterou manželé označují Kostariku. „U těch ostatních je míra znečištění podobná,“ konstatují.

Český pár by se také rád dostal do Guinnessovy knihy rekordů za organizaci největšího počtu hromadných úklidů v nejvíce zemích světa. Odlehčovat planetě od odpadu chtějí proto Dolanovi i nadále, prozatím sbírají nepořádek v České republice, zejména v okolí rodného Mostu. Jejich zahraniční cesty, které absolvují nízkorozpočtově, aniž by je kdokoli sponzoroval, je pak nejspíš zavedou dále do Jižní Ameriky nebo do Asie.