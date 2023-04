Pracovala jako bioložka v peruánské Amazonii, podělila se i o zkušenosti s ayahuaskou

V DNEŠNÍM DÍLE SE MIMO JINÉ DOZVÍTE:

Co dělají biologové v peruánské džungli? (4:49)

Co může Evropana na Peru nejvíce šokovat? (17:04)

Kde všude může člověk narazit na šamana? (23:05)

Proč turisté v Peru zkoušejí ayahuascu? (29:42)

Jak intenzivní byly letošní protivládní demonstrace? (44:37)

Do Peru odjela Bartáková poprvé v roce 2008 jako dobrovolnice. K práci dobrovolnice v rezervaci Tampobata, kde probíhají výzkumy už od 70. let, ji inspirovala někdejší spolužačka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. „Viděla jsem její nádherné fotky z džungle, kde je ohromná biodiverzita, takže volba byla poměrně jasná,“ uvedla Bartáková s tím, že původně přemýšlela nad stáží v Africe. „Bylo to impulzivní rozhodnutí,“ konstatuje.

Po příjezdu do rezervace byla Bartáková nadšená. „Když přijedete, tak vás energie džungle a neskutečného množství zvířat nabíjí, je to tam cítit na každém kroku. Ale prožila jsem i kulturní šok,“ připouští autorka blogu Cestujeme po Peru s tím, že byla po hlavě vhozena do cizího prostředí a mezi cizí lidi, kde kvůli absenci signálu neměla vůbec žádný kontakt s Evropou.

Na mentalitu Peruánců si musela Bartáková chvíli zvykat. K jejímu pochopení přispěl i budoucí manžel, kterého potkala asi tři týdny po příjezdu v nedalekém městečku Fuerto Maldonado. V roce 2016 se vzali v džungli. „Svatby v České republice mi přijdou takové nudné, má je každý,“ usmívá se Bartáková.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Zuzana Bartáková se do Peru vrací od roku 2010.

Poznávat další části Peru začala Češka po skončení stáže v roce 2010, od té doby se do jihoamerické země pravidelně vrací, a to i se skupinami turistů. Machu Picchu nevynechává, ale stejně zajímavé jsou podle Bartákové návštěvy v místních komunitách, kde se člověk může blíže seznámit s místní kulturou a lidmi. Ty Bartáková popisuje jako vřelé, ale zároveň připouští, že si občas velmi vymýšlejí a dávají si se vším načas.

Ayahuasca je mezi turisty populární

Peru je podle české cestovatelky vhodnou destinací na duševní očistu, spiritualita je i běžnou součástí života mnoha lidí, ačkoli spíše na venkově než ve velkých městech. A třeba na šamany může člověk narazit i v televizi v rámci reklam. „Místní to neberou úplně duchovně, je to pro ně zkrátka další osoba nabízející služby,“ vysvětluje Bartáková s tím, že tito komerční šamani často nabízejí lidem pomoc s hledáním manžela či lepší prací.

Na tradičnější šamany může člověk narazit v džungli, jde spíše o léčitele. „Bylo úžasné jít na procházku do džungle se synem jednoho takového léčitele, protože znal úplně každou rostlinu. Věděl, co použít, když mě štípla vosa, nebo co zabírá na silný hadí jed,“ řekla v podcastu Bartáková.

Zároveň uvedla, že řada Čechů jezdí do Peru kvůli ayahuasce, odvaru z liány, který ovlivňuje smyslové vnímání. I sama Bartáková má s tímto šamanským nápojem zkušenost, za nedílnou součást návštěvy Peru jeho pití však nepovažuje.

„Je dobré mít nějaký záměr či důvod. Někdo se chce třeba zbavit závislostí nebo psychických problémů, někdo hledá odpovědi, protože neví, co v životě dál, a doufá, že mu ayahuasca nějak pomůže,“ míní Bartáková. Dodává, že šamanský odvar často pomůže najít člověku cestu k sobě samému, ale rozhodně za něj nevyřeší všechny problémy.

Bartáková zažila v Peru také letošní protivládní protesty, které byly podle ní zatím nejintenzivnější. „Někteří demonstranti, spíš už možná vandalové, byli schopní zapálit i stánky, které během stávky nezavřely, nebo motorky. Přišlo mi to už hodně přes čáru.“