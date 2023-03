Došel pěšky z Olomouce do Íránu. Lidé ho měli za blázna

Pro Hajduka šlo přitom o první takto dlouhou pouť; připouští, že do té doby chodil v kuse maximálně osm dní. „Neviděl jsem v tom ale zásadní rozdíl, pořád jsem šel s batohem na zádech, po pár dnech jsem slezl z hor do města, abych se vysprchoval, vypral si, doplnil zásoby. Zkušeností jsem měl relativně dost,“ uvedl Hajduk s tím, že žádný speciální trénink před cestou nepodstupoval. „Po našich horách či lesích jsem se pohyboval prakticky každý víkend, takže trénink jsem měl neustálý několik let,“ upřesnil.

Cílem podle Hajduka nebyl jen Írán, ale i cesta samotná. „V průběhu jsem nasbíral spoustu zážitků, poznal jsem úžasné lidi. V Íránu jsem nakonec místo tří týdnů strávil asi 10 nebo 11 dní, protože tam v té doby začínaly protesty. I kdybych tam ale strávil den dva, samotná cesta by za to stála,“ míní cestovatel.

Stanovený půlrok, během nějž dostal Hajduk neplacené volno v práci, se snažil využít na maximum. Nechával si i dost času na destinace, kterými procházel, i když po polovině cesty už důkladně zvažoval, kde se zdrží, a kdy je vhodná chvíle posunout se dál. Kdyby se na podobné putování vydal znova, tak by méně času strávil v Evropě a více by se zaměřil třeba na Turecko, Kurdistán či Arménii.

„Když jsem nad tím zpětně přemýšlel, tak v Evropě je vše strašně blízko. Pokud to přeženu, tak do Bulharska si člověk může zajet jakýkoliv víkend. Do Gruzie, Arménie nebo na východ Turecka se nepodíváte každý den,“ vysvětlil Hajduk.

Do Íránu dorazil Hajduk těsně předtím, než tam v reakci na smrt 22leté Mahsy Amíníové v policejní vazbě vypukly masivní protesty. Při odjezdu ze země však Čech žádné komplikace nezažil. Z Teheránu dojel autobusem do Tabrízu a k hranicím poté s několika Turky v autě. Ani v této chvíli Hajduk nepomyslel na to, že by plán svojí cesty vzdal a zpátky do Evropy odletěl letadlem. „Chtěl jsem to dokončit, a navíc jsem měl už docela napjatý rozpočet,“ připouští cestovatel.