Letenky kupuju jako holky kabelky. Když jsou levné, nemůžu je tam nechat, říká známý český influencer

V DNEŠNÍM DÍLE SE MIMO JINÉ DOZVÍTE:

Co musí umět každý influencer? (2:34)

Jak fungují spolupráce s cestovními kancelářemi? (9:40)

Je na Instagramu žádaná autenticita? (24:03)

Lze pořídit letenku do business class levněji než do economy? (38:07)

Jde se cestováním živit na plný úvazek? (51:21)

Cesta k práci influencera byla podle 23letého Macha poměrně dlouhá. Začínal v dospívání na YouTubu, kam nahrával zábavná videa. „Postupem času jsem zjistil, že chci cestovat,“ uvedl Mach v podcastu s tím, že tomu začal přizpůsobovat i svůj obsah. „Konkrétní návod ale nemám. Člověka to musí hlavně bavit, protože ze dne na den se z vás influencer nestane,“ konstatuje.

Dnes už je pro Macha cestování denním chlebem, drtivou většinu svých výletů si hradí sám, částečně jde o spolupráce například s cestovními kancelářemi či aerolinkami. Tipy na zajímavá místa ale dává svým fanouškům i z vlastní iniciativy.

„Většinu peněz, které jsem vydělal zábavnými videi, jsem investoval do cestování, protože je to něco, co miluju,“ konstatuje a dodává, že se nyní snaží naplno etablovat jako travel influencer, což jde však pomalu i z důvodu, že se řada cestovních společností k influencer marketingu ještě nedostala. „Opravdu první cestovní nabídka mi přišla teprve před rokem či dvěma.“

Na celý rozhovor se můžete podívat na videu, případně si jej pustit v audiopřehrávači v úvodu článku.

Instagram bere Mach jako takový cestovatelský deníček, jehož prostřednictvím ukazuje lidem navštívené destinace z různých úhlů. Na dotazy ohledně délky letu, ceny taxíků a podobně také svým fanouškům individuálně odpovídá.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Influencer Adam Mach se na sociálních sítích pohybuje od zhruba 14 let.

Ačkoli je Instagram především vizuální sociální sítí, místa k návštěvě si Mach podle toho, jak vypadají, nevybírá. „Hledám si o dané destinaci informace a pátrám po zajímavých atrakcích, ale to je z vlastní iniciativy, a ne kvůli fotkám,“ konstatuje.

Stejně tak nemá potřebu obepisovat hotely kvůli ubytování zdarma, jako to dělají někteří jiní influenceři. „Z 90 procent jezdím na cesty, které si v plné výši hradím sám. Maximálně hotel poprosím třeba o lepší pokoj s výhledem na moře s tím, že ho pak na Instagramu označím. Za to se nestydím,“ tvrdí Mach.

Podobně se distancuje od influencerů, kteří se v zahraničí nechovají vhodně a například se fotí nazí na horách posvátných pro místní obyvatelstvo. „V každé skupině se najde někdo, kdo může pošpinit jméno všech, nemusí to být jen influenceři. Snad každý rozumný člověk se ale snaží neházet všechny do jednoho pytle.“

Do Dillí letí na den

Kromě objevování destinací patří mezi Machovy vášně také letectví. Připouští, že hledáním a kupováním letenek je schopen trávit doslova hodiny. „Kolikrát mě letenky do business class nebo první třídy vyšly levněji než do economy. Je to i díky programům pro časté cestující u aerolinek,“ připouští. Často si dané spoje vybírá i podle typu letadla a jeho vybavení.

„Aktuálně mám u několika aerolinek asi dvacet rezervací, některé jsou už i na leden a únor příštího roku. Každá rezervace obsahuje více letů, takže teď už jich mám naplánovaných zhruba padesát. Byly za akční ceny, nemohl jsem je tam nechat,“ říká Mach s tím, že je na nakupování letenek podobně závislý, jako jsou některé dámy závislé na kupování kabelek.

Díky akčním letenkám se Mach do některých destinací vypraví jen na skok. „Navštívím na jeden den Dillí, což je naprosto šílené, protože někdo se do něj nepodívá za celý život. Pak mířím do Soulu, kde budu pět hodin. V některých případech dávám zkrátka přednost letadlům před samotnou destinací,“ připouští Mach.

Jakkoli ho jeho aktuální životní styl naplňuje, připouští, že chce do několika let pověsit influencering na hřebík. „Dokážu si představit, že se tomu v tomhle měřítku věnuji dalších maximálně pět let. Ale ani potom určitě nepřestanu létat,“ uzavřel Mach.