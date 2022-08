Očima Saši Mitrofanova: Rusové mimo pole lidstva? Nechtějí to slyšet

Nejnovější bouřlivou debatu na zmíněné téma mezi Rusy samotnými podnítil facebookový post Xenie Larinové. Je to bývalá redaktorka zakázaného rádia Echo Moskvy, která musela emigrovat již několik let před válkou, protože jí za její novinářskou činnost hrozila v Rusku smrt od radikálů. Post zněl takto:

„Zdá se mi, že největší omyl nás Rusů, občanů Ruské federace, spočívá v tom, že si neuvědomujeme, že neexistujeme. Mluvíme na internetu, předvádíme se před kamerami, vtipkujeme, vyměňujeme si špílce s protějšky, produkujeme úvahy o užitečnosti či škodlivosti Ruska, vyjadřujeme nespokojenost, hysterčíme kolem rušení schengenských víz, cancelingu ruské kultury a další ‚rusofobie‘, žádáme dodržování občanských práv… Ale neuvědomujeme si to hlavní: už více neexistujeme. Nejen že jsme mimo právní pole, jsme mimo pole lidstva. Musíme to přijmout. Každý Rus bude bránit své právo být člověkem sám za sebe a osobně. Nikdo nám není povinen pomáhat.“

Převážná většina reagujících nebyla s to přijmout vyřčenou tezi, že dnes jsou ve světě vyvrheli. Týká se to nejen stoupenců ruského nacionalismu, ale i Putinových odpůrců, kteří ze země odjeli, i těch, kteří zůstali.

Není ovšem jasné, pro koho v Rusku tato média působí a zda mohou ovlivnit tamní dění. Živoj gvozď zůstal v Moskvě, může být kdykoli zlikvidován. Ostatní dvě média nejsou v dosahu Kremlu, ale nedávno byl Dožď i v Lotyšsku obviněn z činnosti, která této zemi neprospívá. Nemělo to žádné následky, ale ukázalo to různé nálady vůči ruským novinářům.

Básník a jeden z nejlepších ruských publicistů Ivan Davydov zůstal v Rusku. V nedávném sloupku vysvětlil příčinu. Neztrácí naději, že zkusí najít slova, která by zapůsobila na většinu jeho spoluobčanů. Sám sebe ale hned opravuje: „Ale ne, to by bylo příliš. Pro začátek by stačilo, aby v nich člověk přestal vidět obludy, přestal vnímat celé obyvatelstvo země jako milovníky impéria, pochopil rozdíl mezi všelidovou snahou zabarikádovat se před státem a údajnou všelidovou podporou.“