Uzbeci jsou nejhodnější národ na světě, shodují se čeští sourozenci

Co lze v Uzbekistánu vidět? (28:04)

Podle sourozenců Ptáčkových si lidé pod Uzbekistánem často nepředstaví nic konkrétního, maximálně jakési nebezpečí, které pramení i z toho, že stát sousedí s Afghánistánem. „Je to ale země neuvěřitelných možností, kde jsou velmi příjemní lidé, krásná příroda, a člověk se tam může dobře posunout ve všem, co dělá,“ míní Josef Ptáček.

S tím souhlasí také Martina Ptáčková. „Máme díky sportu možnost cestovat a přijde nám, že Uzbeci jsou opravdu hodný národ. Lidé si mezi sebou nezávidí tolik jako třeba v Česku, a pokud je člověk v něčem opravdu dobrý, tak ho uznávají, podporují ho. Dobré jídlo a krásná příroda jsou už jen věci navíc,“ tvrdí vícenásobná mistryně v bojových sportech s tím, že by si dokázala představit v Uzbekistánu i život.

Poprvé se oba sourozenci s Uzbekistánem seznámili před třemi lety během mistrovství světa. Jejich druhá návštěva už byla napůl motivována sportem a napůl samotným cestováním. „Kdo tam vyrazí a na vlastní se oči se přesvědčí, že to tam stojí za to, vrací se rád,“ konstatuje Ptáčková a opakuje, že mentalita lidí je možná tím klíčovým tahákem. „Nesnaží se na vás vydělat, jsou srdeční a nejsou lakomí.“

Výraznou vlastností Uzbeků je podle Ptáčkových pohostinnost. Váží si jednak svojí rodiny, ale i hostů. Odmítnutí jídla se bere jako urážka. „Jednou jsem dělal z Uzbekistánu na dálku zkoušky ve škole a zpozdil jsem se, protože mi u oběda neustále objednávali šašliky. Když jsem to pak vysvětloval učiteli, že jsem prostě nemohl odejít, moc to nechápal,“ směje se Josef Ptáček.

Zemi hodnotí oba sourozenci i jako velmi bezpečnou, navzdory tomu, že na internetu se často lze dopátrat věcí, před kterými se mají mít návštěvníci na pozoru. „Když jsme jeli do Uzbekistánu poprvé, také jsme se báli a měli respekt,“ konstatuje Ptáčková, že má pochopení pro turisty, kteří jsou obezřetní.

I z toho zřejmě pramení, že mnoho cestovatelů se do této bývalé republiky Sovětského svazu nevydává sólo. „Alespoň my jich moc neviděli,“ uvedl Ptáček v podcastu. „Turisté tam jsou, ale vyloženě turistická země to není,“ dodal.