Taxikář ji udeřil a zamkl v autě. Cesty do Iráku Češka přesto nelituje

Knihová v posledních letech jezdila především do Střední a Jižní Ameriky, kde navštívila třeba Chile nebo Venezuelu. Dostala však chuť na změnu. K návštěvě Iráku ji mimo jiné motivoval cestovatelský podcast Novinek, konkrétně pak díl s českým cestovatelem Vladimírem Košťálem, který vyrazil do Afghánistánu.

O cestách se Knihová podle svých slov rozhoduje impulzivně, a ačkoli jim předchází důkladná průprava, nikomu o nich do poslední chvíle neříká. Nechce totiž zbytečně zatěžovat své blízké. „Irák opravdu není po letech konfliktů a válek destinace, která je běžná. Bezpečnostní situace tam není ideální, ačkoli nová vláda umožňuje snazší vstup do země a chce ji více otevírat návštěvníkům,“ okomentovala.

V Iráku si Knihová vytyčila několik hlavních cílů. Vyjma hlavního města Bagdádu to byly také pozůstatky Babylonu či Fallúdža, která byla ještě v roce 2016 baštou Islámského státu. „Když stojíte uprostřed Babylonu, tak vám najednou Karlův most už nepřipadá tak historický,“ konstatuje.

„Do bagdádské postranní uličky ale nechcete. Spustila jsem povyk, ať okamžitě zastaví. Taxikář mi řekl něco ve smyslu, že je to zkratka, ale já začala kopat a bouchat do skla a řvát, ať okamžitě zastaví. On mě ale zamknul s tím, že mě pustí za sto dolarů,“ řekla v podcastu Knihová o jedné z velmi nepříjemných situací. „Jelikož jsem neuposlechla jeho výzvy, tak mě udeřil a dal mi najevo, že s ním takhle mluvit nebudu,“ dodala.

„Navzdory těm nepříjemným situacím bych se do Iráku ráda vrátila, ale v tomhle životě to už asi nezvládnu. Je to nádherná země, která má co nabídnout; jsou tam krásné treky a národní parky. Není to úplně resortní destinace na válení se u bazénu a nakupování,“ uzavřela Knihová své povídání.