Nepál zakáže sólo cestovatelům vstup na horské stezky

V organizované skupině nebo s průvodcem. To budou jediné způsoby, jak budou moci turisté v Nepálu zdolat treky v místních národních parcích. Země se totiž rozhodla od 1. dubna zakázat sólo cestovatelům vstup na horské stezky, a to kvůli riziku, do nějž se mohou v průběhu putování dostat. Záchrana osamělých výletníků je v takovém případě podle úřadů velmi komplikovaná.

Foto: Profimedia.cz Na horské stezky budou moci turisté už jen ve skupině či s průvodcem.

Článek Nepál už před pěti lety zakázal sólo horolezcům výstup na Mount Everest. Asijská země, kde se nachází osm nejvyšších hor světa, nicméně proslula i řadou turistických stezek v národních parcích. Právě na ně budou mít nyní cestovatelé vstup zakázán, pokud je budou chtít zdolat sami. Pěší turistika sice přináší do nepálské státní kasy množství peněz, ale stejně tak jsou značné náklady na pátrací a záchranné mise. „Když cestujete sólo, nemáte po ruce nikoho, kdo by vám v případě nouze pomohl. Je v pořádku, pokud takto cestujete po městech, ale v odlehlých horách pro to není adekvátní infrastruktura," řekl pro server CNN šéf nepálské turistické centrály Mani R. Lamichhane. „Pokud se turisté ztratí, ani vláda je nedokáže vystopovat kvůli odlehlosti stezek," doplnil Lamichhane s tím, že problém představují také společnosti a průvodci bez licence. Neodvádějí totiž daně a berou práci dalším Nepálcům. „Objevilo se už pár případů, kdy nás turistické asociace žádaly, abychom těmto nelicencovaným společnostem zastavili činnost," konstatuje šéf nepálského turismu. Nové pravidlo má podle serveru India Times platit od 1. dubna, vztahovat se bude na všechny zahraniční návštěvníky, nezávisle na jejich zkušenostech. Podle webu mají mít sólo turisté stále přístup na treky mimo národní parky, například na okružní trasu kolem hlavního města Káthmándú. Lidé přeceňují své zkušenosti Podle Iana Taylora, majitele společnosti poskytující průvodcovské služby, je krok ze strany nepálské vlády logický, protože stále více lidí přeceňuje své možnosti a vydává se na složitější stezky. „Věci se tu v průběhu let drasticky změnily. V minulosti jste narazili jen na zkušené trekkery a horolezce, kteří cestovali bez průvodce, ale byli zcela soběstační. Teď tu ale máte mnohem větší počet lidí, kteří jsou turisté, nikoli trekkeři. Ve venkovním prostředí nejsou soběstační, a proto potřebují asistenci zkušených průvodců," tvrdí Taylor. Podle něj je zklamáním, že musela situace zajít až tak daleko, protože nikdo nechce zakazovat lidem přístup do hor. „Situace v Nepálu je ale ojedinělá, a tak musí dojít ke změně," míní.