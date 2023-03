Čtyři roky žila v Austrálii. Na pavouky velikosti dlaně si brzy zvykla

Život v Austrálii s sebou ale přináší i řadu další specifik, například co se týče místní fauny, která může leckoho z Evropy vyděsit. Pavouci velcí jako dlaň se podle Darebné vyskytují i ve městech, jsou ale údajně neškodní. „Pár mi jich vlezlo i do bot, pár jsem jich našla v koupelně, ale naučila jsem se s nimi žít. Když mi hodně vadili, tak jsem je chytila do sklenice a pustila ven. Určitě jsem je nezabíjela, respektovala jsem tamní přírodu takovou, jaká je,“ tvrdí Darebná.

Austrálii využila Češka jako skvělý výchozí bod pro objevování celého regionu, tedy i Nového Zélandu a řady ostrovů v Oceánii, jako jsou Cookovy ostrovy, Vanuatu či Francouzská Polynésie. „Chtěla jsem to využít na maximum. Letenky můžete sehnat za podobné ceny jako u nás v Evropě třeba z Prahy do Říma nebo do Barcelony. Všude jsem to měla do tří hodin,“ vzpomíná.