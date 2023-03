Ani zima, ani jaro, teploty jako na horské dráze

V pondělí bude do Česka proudit chladnější vzduch od severozápadu. Na obloze bude převládat velká oblačnost, resp. oblačno až zataženo. Během dne můžeme očekávat místy i sněhové přeháňky, na horách pak sněžení. V nížinách mohou být během dne srážky přechodně i smíšené. Odpolední teploty se budou pohybovat v intervalu od 2 do 6 °C, na jižní Moravě do 7 °C.