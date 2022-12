Prolistujte si nejdražší českou knihu na trhu. Na fotkách zachycuje Slovanskou epopej zblízka

Veřejnost má až do 31. ledna příštího roku možnost seznámit se s aktuálně nejdražší českou knihou. Její cena začíná na 280 tisíci korunách. Autor Jan William Drnek v ní na fotografiích zachytil kompletní Slovanskou epopej Alfonse Muchy.

„Chtěli jsem zachytit do knihy něco podobného i tady v Čechách. Napadlo nás, že pravděpodobně Slovanská epopej nikdy nebyla tímto způsobem pojata a zdigitalizována. A kdyby se s ní, nedej bože, něco stalo, tak nám aspoň zůstane v digitální podobě, a zároveň tu digitalizaci můžeme využít i do knížky,“ vysvětluje fotograf Drnek, jak nápad vznikl.

„Chtěli jsme to pojmout takovým způsobem, aby ten, kdo si knihu bude prohlížet, viděl epopej lépe, než jak ji vidí v originále. Zní to docela drze, ale nakonec se to povedlo,“ hodnotí. Drnkovi a jeho týmu k tomu pomohly speciální techniky fotografování, svícení i tisku.