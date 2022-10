Muchova vnučka chce rozhodnutí o epopeji nechat na nové vedení Prahy

Vnučka malíře Antonína Muchy Jarmila Mucha Plocková vyzvala prostřednictvím své advokátky pražskou radní Hanu Třeštíkovou (Praha Sobě), aby odložila rozhodnutí o umístění Slovanské epopeje do podzemních prostor v rekonstruovaném paláci Savarin. Vyplývá to z dopisu, který má ČTK k dispozici. Současná rada by podle ní měla nechat rozhodnutí o umístění obrazů na nové politické reprezentaci.

Foto: GHMP Přísaha omladiny pod slovanskoku lípou, jeden z výjevů monumentální Slovanské epopeje Alfonse Muchy.