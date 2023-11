Zářily ve StarDance, teď se ukazují veřejnosti. Praha hostí výstavu šatů z taneční soutěže

Na StarDance vzpomíná i jedna z prvních účastnic, herečka Jana Švandová. I ona má na výstavě svou stopu. „Já tehdy šla do neznámého. My jsme tam byli s Václavem Vydrou a říkali jsme si, do čeho lezem. Marek Eben nám tehdy říkal, že to bude slavný pořad,“ rozpovídala se. „Dnes už jsou to sportovní výkony, to bychom si my ve věku ‚middle age,‘ což je od čtyřiceti do nekonečna, nemohli dovolit,“ dodala herečka.