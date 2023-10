REPORTÁŽ: Napětí stoupá. Jak vypadají přípravy na první živý přenos StarDance?

Hlavní postavou příprav projektu, jako je StarDance, je režisér. Letos se poprvé hlavní režie ujal Jan Fronc. Ten nahradil Romana Petrenka, který taneční show režíroval od první série v roce 2006.

Fronc ale pracoval v České televizi třeba na show Peče celá země či přímých přenosech, jako je například vyhlašování cen Sportovec roku. Na StarDance se jinak Fronc podílí od úplného začátku, je to pro něj tedy známé území.

„Od roku 2006 jsem dělal pomocnou režii. Což je pro tu režii jen jedna ze složek,“ upřesnil. Příprav se zúčastňuje již od dubna. Absolvuje první setkání i tréninky.

Foto: Petr Horník, Právo Režisér Jan Fronc za svým pultem v přenosovém voze

„Tady na místě to chystáme zhruba od srpna. Já sem průběžně chodím. Zásadní je středa před přenosem. To je den, kdy nám sem přijdou páry a kdy už tu máme komplet techniku, kameramany, všechno,“ sdělil Novinkám Fronc.

„Pro ty páry je to po tom půlroce takové první setkání s tím prostorem a je to den, který je pro ně takový zásadní, protože půl roku někde trénují – a teď to vidí, jak to je tady,“ dodal režisér.

StarDance? Sázkaři věří Krajčovi a Adamczykovým

Deset tanečních párů trénuje celou dobu ve zkušebnách v budově České televize na Kavčích Horách. „Já je tady musím naučit nástupy ze schodů, jak si stoupat, jak chodit, takové ty důležité věci, které jsou kolem těch tanců,“ popsal režisér.

160 lidí na place

Na technické tvorbě projektu se podílí zhruba 160 lidí. „Všichni jsou profesionálové ve svém oboru. To, jak každý odvádí svou práci, do sebe musí perfektně zapadnout. Všichni musí spolupracovat, stejně jako to množství techniky,“ řekl Fronc.

Režisér pracuje z přenosového vozu vedle Křižíkovy fontány, ze které se vysílá. „Já tady mám svůj panel, pomocí kterého komunikuji s porotou, moderátory, s Martinem Kumžákem, kameramany, pomocnou režií a podobně,“ vysvětlil.

Fronc musí během živého přenosu také hlídat čas, reagovat na aktuální věci. „Všechno se nazkoušet nedá, třeba emoce,“ doplnil.

Foto: Petr Horník, Právo Režisér s účastníky Evou Adamczykovou a jejím tanečním partnerem Jakubem Mazůchem a vpravo stojí choreograf Marek Zelinka

Pomocníkem a parťákem je režisérovi nejen při přípravách, ale také během živých přenosů scenáristka Barbora Suchařípová. I ona stojí za projektem od samého počátku.

„My na StarDance pracujeme od chvíle, kdy se dozvíme, že bude. S kreativní producentkou Lucií Kapounovou začínáme vybírat osobnosti. Potom ještě ve spolupráci s choreografem Markem Zelinkou a dramaturgií děláme cast tanečníků, pokud nemáme účastníky z minulých ročníků,“ řekla.

O účast ve StarDance je zájem

O účast v projektu je mezi hvězdami prý velký zájem. „Na druhou stranu je ale spousta osobností, o které máme zájem my, a třeba nemohou z časových důvodů nebo už se na to necítí fyzicky, těch důvodů je spousta,“ vysvětlila Suchařípová.

Foto: Petr Horník, Právo Scéenáristka Barbora Suchařípová (vlevo)

„Vždy si uděláme ideální skupinku lidí, která by se nám líbila. Podle toho, koho se nám podaří, či nepodaří, tak to zase doplňujeme tak, aby se nám líbila. Chceme, aby bylo různé zastoupení věkově, různé profese, vždy se snažíme mít novou profesi nebo něco nového,“ řekla.

Letos poprvé vystupuje manželský pár, kterým jsou Eva a Marek Adamczykovi. V posledním ročníku byla prvně farářka – zastoupena Martinou Viktorií Kopeckou.

Scénář jednotlivých dílů chystá Barbora Suchařípová ve spolupráci s moderátorem Markem Ebenem. „Já napíšu scénář, který píšeme z týdne na týden, protože nevíme, kdo vypadne a jak to bude probíhat. Já dělám svou kostru a představu, tu posílám Markovi. On si to upravuje a předělává – i podle toho, co vidí na zkouškách, co se tu odehraje a jaký má pocit z tanečníků,“ vysvětlila.

Foto: Petr Horník, Právo Tanečníci si zkoušejí svá vystoupení poprvé v novém prostoru a kameramani trénují záběrování

„Během živého přenosu pak sedím v přenosovém voze i s dramaturgem Martinem Randárem a s ostatními členy štábu a hlídáme scénář, stopáž a také sčítáme body, známky; a máme na starost vyřazování těch párů,“ dodala Suchařípová.

Já jsem starší žena, vy jste starší muž. Tedy oproti mně stále koloušek. Mezi Chýlkovou a Tománkem to ve StarDance jiskří