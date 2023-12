StarDance ve finále. Kdo zvítězí?

„Pocity ve StarDance vnímám trochu jinak než ve sportu. Tam je pro mě hlavní meta dostat se do velkého finále. Naopak ve StarDance se vše odvíjelo od jednotlivých tanců. Tím, že jsem se dostala tak daleko, se mi splnilo přání, že si opravdu všechny tance, choreografie a kroky vyzkouším. Díky tomu jsem šťastná a je mi jedno, jak to dopadne,“ uvedla před velkým dnem Adamczyková.

Za „černého koně“ soutěže je pak považována herečka Darija Pavlovičová, která tvoří pár s Dominikem Vodičkou. Ta události posledních dvou měsíců zhodnotila: „Neskutečně to uteklo! Člověk se neustále koncentruje na to, co přijde dál, nervuje se, ale stojí to za to. Jsme vděční všem, kteří nás podporují. Moc děkujeme, postup do finále jsme nečekali. V tu chvíli jsem tomu vůbec nerozuměla. Ovládla mě obrovská radost.“