Vzpomínku na Radima Hladíka zahájí Viktor Sodoma

Od vydání první Nové syntézy, kterou Blue Effect nahrál společně s Jazzovým orchestrem Československého rozhlasu s dirigentem Kamilem Háchou, uplynulo padesát dva let. Tenkrát ji musela společnost Panton vzhledem k politické situaci vydat pod počeštěným názvem skupiny M. Efekt.

Když byla alba v roce 2009 vydána v rámci box setu 1969-1989 Alba & singly & bonusy, měl již kytarista Radim Hladík, hlavní persona kapely, kolem sebe o více než generaci mladší členy. Žertem říkával, že jsou nejdokonalejší revival na světě. Na turné je doprovázel i zpěvák Viktor Sodoma. Hráli spolu v The Matadors. A právě ten pondělní koncert zahájí.

„The Matadors vznikli v Německé demokratické republice a hráli zpočátku jenom tam. Vznikli ze skupiny Pra-Be, jako Praha–Berlín. Když měli koncert v Československu, byl jsem nadšený. Byla to výborná skupina s nejlepším zpěvem a nejlepším kytaristou. A se skvělou aparaturou, tu zařídil v Německu manažer Wilfried Jelinek,“ vypráví Sodoma.

Na otázku, jak se do kapely dostal, odpovídá: „Nabídku jsem dostal v roce 1966 a něco takového se neodmítá. Byla to naprostá bomba. Vyjeli jsme na turné a zbourali to tady. Ale bohužel tenkrát tuhle muziku nikdo jiný, kromě fanoušků, kteří na nás chodili, neuznával.“