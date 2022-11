Víkend na Festivalu francouzského filmu: Příroda v jediné roli Srdce dubu

„S námětem přišel můj spolurežisér Laurent Charbonnier. Měl představu, co by chtěl ukázat, a řekl, že by to chtěl nějak filmově zpracovat. Já jsem ale přesvědčen, že film musí vyprávět příběhy, takže na rozdíl od běžného filmu, kdy máte nejprve scénář, pak herce, a tak dále, my jsme museli nejdřív zvolit herce, kteří náš příběh ponesou. Konzultovali jsme to s mnoha vědci, přičemž jsme chtěli zachytit různé pohledy: ten ze vzduchu zprostředkovává sojka, v koruně stromu máme veverku, mikrorovinu tvoří brouk nosál dubový a noční život lesní myši. Pak jsme museli najít ten 210 let starý strom a teprve potom jsme psali scénář. A vědci nám potvrdili, že všechno, co jsme do něj napsali, by se mohlo stát, i když ne všechno, například vítězství slabšího tvora nad predátorem, se děje moc často.“