Skupina Elán: Některé věci v naší knize budou lidi nejspíš šokovat

Celý box lze zakoupit za 34 400 Kč. Jeho kmotry se v úterý v pražském hotelu Ambassador stali Jaromír Jágr a Ladislav Vostárek. Na otázky odpovídali zpěvák a baskytarista Jožo Ráž a zpěvák a kytarista Ján Baláž.

Říká nová kniha o skupině Elán vše?

Baláž: Ona nemá žádná tajemství, ale my ano. A co je tajemství, to nemůžeme prozradit.

Jsou v knize informace, které vaše fanoušky překvapí?

Ráž: Určitě. Náš život byl a je obrovsky zajímavý a v té knize je dost podrobně zachycený. Myslím, že některé věci lidi nejspíš budou šokovat.

Členové kapely Elán dorazili do Prahy. Opět zněly jejich hity

Celý box je v prodeji za skoro pětatřicet tisíc. Odpovídá to podle vás jeho hodnotě?

Baláž: Je to limitovaná kniha a pro ty, kteří mají takové věci rádi, je to vlastně i investiční záležitost.

Ráž: My ale cenu neovlivníme, to je věc vydavatele a jeho záměru.

V Čechách a na Slovensku bude vydáno v součtu 555 knih. Stanete se také jejich vlastníky?

Baláž: Ano, je to součástí smlouvy, kterou s námi vydavatel podepsal.

Letos 19. srpna zemřel váš spoluhráč a kamarád Vašo Patejdl. Daří se vám s tím vyrovnat?

Ráž: Jeho odchod je pro nás těžký, protože Vašo je pro kapelu i v našich životech nenahraditelný. Bude se nám na nadcházejících koncertech hrát bez něho velmi těžko, bude to pro nás smutné. Už jsme to však zažili, protože v naší sestavě od roku 1986 do roku 1996 nebyl.

Jsme nicméně muzikanti a nezbývá nám nic jiného než hrát dál. A tak mu zahrajeme. V Praze i Bratislavě jsme přidali koncerty, které budou pro něj.

Baláž: Vašův odchod je pro nás katastrofa. Odešel člověk, se kterým jsme byli prakticky celý život, byl členem naší rodiny. Máme v duši obrovský smutek. První zářijové koncerty, které se uskuteční v Praze i Bratislavě, jsme ale plánovali ještě s ním. Proto je odehrajeme, a proto jsme přidali i další koncerty pro Vaša.

Foto: Petr Horník, Právo Křest knihy skupiny Elán: zleva kmotr Ladislav Vostárek, Jožo Ráž, Ján Baláž a další kmotr Jaromír Jágr

Věděli jste, že je vážně nemocný?

Ráž: Věděl jsem to a také jsem pak věděl, že jeho život bohužel potrvá už jen krátký čas.

Baláž: Vašo měl více problémů, měl za sebou i operaci srdce. O nemoci, na kterou zemřel, jsme se ale dozvěděli až dva tři týdny předtím, než se to stalo.

Zůstaly po něm nějaké písničky, s nimiž byste chtěli ještě pracovat?

Ráž: Určitě po něm něco zůstalo, ale ty věci jsou v jeho domácím studiu. Nemáme k nim přístup, takže nevím, co s nimi bude.

Jaká byla jeho role ve fungování Elánu?

Baláž: Byl totální profesionál. Měl vystudovanou kompozici a byl zdatný při skládání i aranžování písniček. My vymysleli písně a on je aranžoval. Jistě bychom to zvládli také, ale určitě by nám to trvalo mnohem déle a výsledek by třeba nebyl tak dobrý. Vašo byl hudební mozek kapely.

Ráž: Byl to geniální autor i geniální hudební řemeslník. Bylo obdivuhodné, jak měl řemeslo zvládnuté. Všechno dokázal zahrát, všechno uměl zaranžovat, všechno v hudbě chápal.

Před časem jste ohlásili konec kapely, ale vrátili jste se a jsou před vámi čtyři koncerty. Nemůžete to v hudebním důchodu vydržet?

Ráž: Měly být jen dva, ty další dva jsou pro Vaša. Já bych ale neřekl, že si neumím užívat hudební důchod. Naopak si ho užívám. Miluju totiž nedělat nic, takže mi absolutně vyhovoval. Publikum si ale žádalo naše písničky, a tak jsme se rozhodli, že mu je zahrajeme.

Baláž: Já jsem ani po ohlášení konce Elánu tak docela neskončil. Mám ještě jednu kapelu, takže hudbu dělám dál. Mám ji strašně rád a samozřejmě mě tedy těší, že jsme se s Elánem rozhodli zase hrát.

EXKLUZIVNĚ. Poslední rozhovor Vaša Patejdla pro Elán: Člověk nemusí jezdit v limuzíně, aby žil