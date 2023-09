EXKLUZIVNĚ. Poslední rozhovor Vaša Patejdla pro Elán: Člověk nemusí jezdit v limuzíně, aby žil

Jožo Ráž a Vašo Patejdl vtiskli jako autoři i interpreti své skupině Elán naprosto osobitý tvůrčí i interpretační rukopis. Již v osmdesátých letech představili písničky, v nichž byly nakažlivě melodické linky jak v refrénech, tak ve slokách. Oba je pak coby zpěváci kapely prezentovali způsobem, který u nás do té doby nebyl obvyklý. Byla to skupina Elán, která tehdy zpívání fistulí popularizovala, dokonce je pojala za vlastní.

Redaktorce přiznává i to, že ač ho hudba desítky let živí, poslouchá ji ve volném čase nyní jen sporadicky, nejčastěji v autě, kde ho nabídka rozhlasových stanic často irituje. Nemá tedy dávno ani jednu oblíbenou, kterou by „poslouchal od rána do večera“.