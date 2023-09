Rodinná sága z rozpůleného domu

Příběh o to silnější a důvěryhodnější, že sama Alice Horáčková, spisovatelka a novinářka, z daného prostředí po svých předcích pochází a její vyprávění se v mnoha ohledech dotýká přímo a skutečně její rodiny.

Každodenní soukromá lidská dramata jsou tu úzce propojena s nešťastným dramatem sudetských a v širším slova smyslu evropských dějin. A právě to, že jsou prezentována obyčejnými lidskými osudy běžných lidí, jim dodává na obrovské autenticitě a zásadní měrou pomáhá posluchači této audioknihy vžít se do nich a snad jim do jisté míry i porozumět. Právě tady je možná největší síla této veskrze velmi vydařené audioknihy.