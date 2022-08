Mimořádně působivý román o česko-německých Krkonoších

Autorčina čtvrtá kniha začíná v poklidných časech Hanče, Vrbaty a Ratha a končí odsunem sudetských Němců. Předseda Revolučního národního výboru, hoteliér Antonín Kubát, a učitel Alois Tomek zdráhavě obcházejí chalupy německých sousedů a v každé řeknou to samé: „Máte tři hodiny na to, abyste se sbalili. Můžete si vzít věci osobní potřeby a potraviny na pět dní. Klíče nechte zvenku v zámku.“

Někteří Němci to odmítají přijmout a Tomek musí manželce válečného starosty a udavače Gottsteina připomenout: „Copak nechápete, že to vy jste to všechno umožnili? Kdyby nebyli lidi, jako jste vy, tak by Hitler nikdy žádnou válku ani nezačal. To vy jste ho volili, to vy jste mu pomáhali, když jste udávali český lidi.“