REPORTÁŽ: Natáčí se druhá řada Docenta s Ivanem Trojanem. Ve hře je i třetí

„Nejen herci, ale i všichni členové štábu odvádějí maximální profesionální práci. Začátek druhé série nás proto motivoval k úvahám o třetím pokračování. Jsem za to moc ráda a mám takové podezření, že Pepík Mareš už na něčem směle pracuje,“ odtajnila kreativní producentka Jiřina Budíková.

„V zásadě jsme se obuli do starých bot, po prvním záběru kluci věděli přesně, co mají hrát, jaké jsou jejich postavy. Ale všichni stárnou, moudří a uklidňují se. Jen Tereza Ramba nemění svoje DNA. Bouchačku tasí stále, často, brzo a nepatřičně, to musí zůstat. A Ivan? Ví, že ho potřebují i tentokrát. Už nemá submisivní akademickou polohu, ale našel v sobě jistou policejní sebejistotu,“ řekl Jiří Strach.