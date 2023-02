Josef Mareš: Má smysl dívat se do minulosti

Pro Český rozhlas jste napsal dvě hry podle skutečných případů, Záhadné bodnutí a Okno smrti. Nehodláte napsat také knihu, kriminální beletrii?

Zatím o tom neuvažuji. Ale vyloučit nemůžu nic. Rozhlasu jsem slíbil, že do třetice všeho dobrého napíšu ještě jednu, ale zatím námět nemám ani v hlavě. V televizi teď poběží Docent. Další projekt zatím v hlavě nemám.

Případy 1. oddělení už opravdu pokračovat nebudou?

Jejich třetí řada byla poslední. Teď pracujeme na pokračování Docenta, zase by mělo jít o třídílnou sérii a zase ji bude režírovat Jirka Strach.

Pracujete v archivu na Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. Jste tam spokojen?

Jsem tam velice spokojený. Je to zase něco jiného, ale mám pocit, že ta práce má smysl. Loni jsem se zabýval padesátými léty, hokejisty, vlastně koncem mistrů světa. Proběhla výstava Hokej versus StB aneb Konec mistrů světa věnovaná čs. reprezentantům, zlatým hokejistům z roku 1947. O tom pojednával i dokumentární film a kalendář, který úřad vydal.

Anketa Líbil se vám 1. díl Docenta tak, že si pustíte druhý? Ano 0 % Ne 0 % Ještě jsem vše nestihl/a, ale podívám se na i-vysílání 0 % Celkem hlasovalo 0 čtenářů.

Na výstavě byli příbuzní těchto hokejistů i jediná manželka, která je ještě mezi námi, paní Konopásková. Jejich potomci mi děkovali. Říkali, že má smysl to připomínat, protože spousta mladých lidí, i hokejistů, o tom vůbec nevěděla. Takže člověka vždycky baví to, co má smysl, a tohle v současné době smysl má. Dívat se do minulosti. Ona je to sice minulost poměrně nedávná, ale lidé strašně zapomínají.

Čím se teď zabýváte?

Teď jsem si vybral nějaké vyšetřovatele v rámci StB, kteří pracovali v padesátých letech. Někteří byli odsouzeni, někteří ne. Zajímavý je i ten systém práce a to, jak se oni sami vyrovnávali s tím, co všechno mají na svědomí. Strašně zajímavé je třeba i to, že v rámci boje uvnitř komunistického režimu někteří skončili ve vězení s tím, že se konstatovalo, že byli sadističtí, že přiznání vynucovali násilím na bezbranných a nevinných lidech.

Komunisté je za to sice zavřeli, ale jejich oběti, které už byly zavřené, se žádné omluvy nikdy nedočkaly a odseděly si to stejně. To dokladuje, jak byl komunistický režim zrůdný. Tohle mám teď v plánu.

Bývalý kriminalista Josef Mareš: S Ondrou Vetchým jsme kamarádi Kultura