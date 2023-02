Jiří Strach: Přiznám se, že nejsem divák televizí

Docent se připravoval více než deset let. Jak jste trpělivý prosazování svých plánů, které chcete natočit?

Já jsem trpělivý velmi, protože – jak se říká – trpělivost růže přináší. Na dobré věci je třeba si počkat. To je i třeba s vínem. Když ho naložíte do sudu a tam uzraje, vznikne z něho dobrá rezerva, po čase… Takže ano, počkal jsem i v tomhle případě. Deset let na to, než to kluci napíšou, než se dostaneme do realizace, než se přeženou nejhorší covidové doby a po deseti letech tady stojíme před plátnem, u televizní obrazovky a můžeme se dívat na Docenta, to je fajn.

A vážně jste pánům Janu Malindovi a Josefu Marešovi připomínal pravidelně u piva, že vám dluží scénář?

Jasně, s nadsázkou. Ale jak Honza, tak Pepík Mareš byli zatížení prací na Případech 1. oddělení, pak psali i pokračování, pak ještě Pepík psal Devadesátky. Takže jsme se vměstnávali do volných časů s prací na Docentovi. Ale já jsem na to nespěchal, protože jsem měl spoustu jiné své práce. A říkal jsem si, až ten scénář bude, tak ho natočíme.

Deset let je velmi dlouhá doba. Měl jste od začátku jasno, koho do seriálu obsadíte?

Bylo to součástí zadání. Od začátku jsem jim říkal: kluci, napište mi něco pro Ivana Trojana do hlavní role. Bylo to v tom roce 2011, 2012. Což mi kluci splnili. O dalších rolích jsem samozřejmě představu neměl. Protože třeba Terezka Ramba (policistka Monika Fousová - pozn. red.) by na svou nynější roli byla tehdy, před těmi deseti lety, mladá. Až teď se ukázalo, že je v tom správném věku, v tom správném rozpoložení…

No a Ondra Vetchý? Ten vznikl tak, že je jakýmsi alter egem pana Mareše. Myslím si, že vždycky, když bude podle nějakých jeho scénářů točena další detektivka, tak i za dvacet let ho bude hrát Ondřej Vetchý. Bude šéfem pražské kriminálky.

Docent má mít pokračování. Platí to, že se další díly mají natáčet letos na podzim?

Je to v plánu. Kluci píšou. Já bych byl docela rád. Mně se s touhle partičkou, jak hereckou, tak i autorskou strašně dobře pracovalo. Já se do těchto vod přátelství a talentu hrozně rád vrátím.

V rámci trpělivosti čekáte také na trojku Anděla Páně. Na začátku ledna jste rozbouřil mediální vody fotografií, která ji slibuje. Jak je to daleko?

Musím vše uvést na pravou míru. Nebyla to moje fotografie, ale vydala ji facebooková stránka Přejeme si Anděla Páně 3, což jsou takoví fandové, kteří mě neustále hecují a nedají mi zapomenout na to, že jsme slíbili Anděla Páně trojku.

Ale už na dvojku se čekalo dlouhých jedenáct let. Takže tady máme ještě čas. Nikam nespěcháme. Až to bude, tak to bude. Na druhou stranu všude říkám, že dva dobré filmy snad stačí a že přece nemusíme pokoušet to boží požehnání ještě pro třetí díl.

K projektům, jakou jsou pohádky a seriály, patří finance. Vy jste na lednové tiskové konferenci zmínil i to, že se na ně čím dál hůř v ČT shánějí finance. Postesk směřoval k politikům. Vidíte to vážně tak, že jejich boj se zpravodajstvím odnáší hraná tvorba?

Napětí mezi politikou a Českou televizí vidíme mnoho let. Je tak potřeba říci, že koncesionářské poplatky se nezdvihly dlouhých dvanáct, patnáct let (jejich výše platí od doku 2008 - pozn. red.). A zatímco nám všechno zdražuje, kamkoli přijdu s kamerou, platíme nájem, potřebujeme na natáčení dojet, platíme dražší benzín…, všechno zkrátka zdražuje.

My si musíme uvědomit, že Česká televize není jen to „zlé“ zpravodajství, které o nás, politicích mluví špatně, ale pak to jsou počiny zcela apolitické. Detektivky, Andělé Páně, přenosy bohoslužeb… Jsem přesvědčen o tom, že chceme-li být kulturní společností, že bychom měli na tohle „národní divadlo“ v podobě České televize přispět tak, aby stále mohlo zůstat v kondici.

Když máte volný večer, pustíte si Českou televizi?

Přiznám se, že nejsem divák televizí obecně. Jste-li celý den od rána do večera za kamerou, něco pro televizi vytváříte, tak si spíš člověk chce odpočinout u něčeho jiného, než je televize.

