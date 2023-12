RECENZE: Wonka staví továrnu na čokoládu s vtipem

Wonka si přijíždí do města splnit sen. Postavit velkou továrnu na čokoládu a vyhoupnout se přinejmenším po bok jejích největších a nejslavnějších výrobců. Jenže pár stříbrňáků se rychle rozkutálí a on se ve snaze sehnat levný nocleh dostane do spárů paní Scrubbitové (Olivia Colmanová), která ho zavře do sklepní prádelny k dalším údajným dlužníkům.