RECENZE: Umění jíst a milovat. Obrazy plné vůní a chutí

Na plotně bublá dlouze tažený bujon, do jiného hrnce hází pomocnice raky, v míse se máčí kambala, Eugenie vkládá do trouby telecí karé. Z barev přechází zrak, chutě se přenášejí z plátna do sálu, sliny se sbíhají, a kdo přišel do kina hladový, trpí. Ale krásně.