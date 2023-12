RECENZE: Severské Šťastné a krvavé zbytečně mísí žánry

Realita jejich příjezdu a zabydlování je samozřejmě úplně jiná než romantické představy, které na místo dospělou část rodiny přivedly. Mentalita tamních nemluvných a většinou podmračených lidí je v přímém kontrastu ke komunikativní, věčně usměvavé Carol, která je rozhodnutá si tam najít přátele, ať to stojí, co to stojí.