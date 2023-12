RECENZE: Regina Rázlová a Karel Roden v životních rolích

Karel (Karel Roden) je povoláním exekutor, člověk uzavřený, žijící ve světě přísných, až nelidsky působících pravidel. Nevidí jediný důvod, proč by je neměl respektovat třeba proto, že jejich striktním dodržením dožene starého člověka ke smrtelnému zoufalství.

Krok za krokem pak zjišťuje, že se u ní projevuje Alzheimerova choroba a péče o ni bude vyžadovat víc než jen ubytovací povinnost. A že sám na to nestačí, bude potřebovat pomoc přinejmenším od syna Pavla (Antonio Šoposki), jehož považuje za nezodpovědného floutka, který navíc jeho profesí pohrdá. Babičku ovšem zcela přirozeně miluje.

Byla by velká škoda přehlédnout film kvůli případné nechuti sledovat osud člověka stiženého jedním z největších strašáků mezi civilizačními nemocemi. Slavíkovi se totiž nebojí ukázat také všechny komické, respektive tragikomické situace, které s sebou toto onemocnění přináší.

Divák se tak u filmu, od kterého by to nejspíš nečekal, mnohokrát zasměje. Ne však proto, že by tvůrci chtěli za každou cenu děj odlehčit, ale proto, že i tyto situace k životu s člověkem stiženým Alzheimerovou chorobou patří.