RECENZE: Zdlouhavý vzestup Prezidentovy ženy

Do Elysejského paláce vstoupila jako žena, která udělala pro kariéru a úspěch svého muže v prezidentských volbách v roce 1995 maximum. Ač byla sama populární regionální politička, vždy stála ve stínu ambiciózního Jacquese; a nyní očekává, že se jí dostane postavení a vážnosti, jaká jí náleží.

Bernadette je zase na vedlejší koleji, ale nehodlá se s tím smířit. Své místo na výsluní musí získat, ať to stojí cokoli.

Těžko by režisérka Léa Domenachová, která tímto snímkem debutuje, získala pro roli Bernadette Chiracové lepší herečku, než je Deneuvová.

Velká dáma, herečka, která ani v osmdesáti letech neztratila kouzlo osobnosti, je přesně tak proměnlivá, jak film vyžaduje, a hodně ho drží nad vodou. Má důstojnost i skrytý smysl pro humor, který prosákne přesně v těch chvílích, kdy je to namístě, protože by film svým pomalým tepem mohl začít nudit.

Bernadette je znechucená požadavky moderní doby, ale herečka je dokáže přetavit tak, že je to vlastně chvílemi i vtipné. Je to žena chytrá, předvídavější než její narcistní manžel, ví, že její pozice se odvíjí od veřejného mínění. Je hlavně manželka, byť první dáma, a musí se naučit to buď přijmout, nebo jít za svým vlastním cílem.