RECENZE: Petra Dvořáková polevila v emotivnosti i žertech

Nejnovější román Pláňata se vrací zpátky, a to jak časovým zasazením do přelomové éry, což se ukazuje být přínosným rozhodnutím, tak naneštěstí svými literárními kvalitami. Tentokrát se rozepsala víc, než je u jejích posledních děl zvykem, čímž pozbyla náležité zahuštěnosti děje. Jako by scházely důkladné a tolik potřebné editorské zásahy.