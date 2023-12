RECENZE: Klasické detektivky Ahndorilovým tak nejdou

Je to první díl údajně klasické detektivky odehrávající se v současném Švédsku. Je to žel i doklad toho, že v novém žánru manželská dvojice opustila přednosti svého keplerovského psaní. Nehodilo se do něj implantovat tolik drsnosti, a tak byť je vražda hned v úvodu provedena velmi razantně, mnoho krve příběhem neteče.