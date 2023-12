RECENZE: Vzpurná přítelkyně z fašistické Itálie

Podobnost obou děl je znát už od momentu, kdy mladá spisovatelka předestře základní dějovou rovnici, jejímž těžištěm je dvojice dvanáctiletých spolužaček, které nemohou být rozdílnější. Vypravěčka Francesca pochází z příkladné rodiny, je poslušná a do velké míry pasivní a bázlivá.

Dráždivým elementem ve třídě je pro ni nezkrotná Maddalena, která by dnes působila jako typické dítě s diagnózou ADHD. Pod rouškou hyperaktivity a prostořekosti skrývá bystrost a kuráž, kvůli čemuž nesouzní s dobovými představami o hodné holčičce, z níž má vyrůst takzvaně mravně čistá manželka a matka.

Čtenářsky to může být přitažlivé, publiku se ostatně dostává daleko více počinů zasazených do nacistického Německa, debutantka nicméně do podstaty totalitního režimu nedokáže proniknout přes krustu opakujících se stereotypů, například kterak se doma říká něco než na veřejnosti. Fašismus se tudíž v knize stává jen poněkud líbivým kabátkem.