RECENZE: Nepříliš zábavný Ples v hotelu Savoy

Inscenace je součástí mezinárodního projektu Opery Národního divadla Musica non grata objevujícího pozapomenutou hudbu skladatelů pronásledovaných nacismem. Paul Abraham patřil k velmi populárním osobnostem meziválečné Evropy, nicméně pro svůj židovský původ musel emigrovat do USA, kde přežil válku a vrátil se do Německa. Svůj život dožil v Hamburku v roce 1960 stižen psychickou chorobou.