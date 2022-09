RECENZE: Srpnové světlo ozařující ledovou krajinu

Františák od své prvotiny Doma (2005) zkoumá fenomén domova a rodiny, jež domov utváří. Postavy jeho her jsou uvrženy do krajních situací, s nimiž se rvou se zarputilou tvrdošíjností. Jeho texty jsou rozkročeny mezi realitou a metaforou básně.

Srpnové světlo je inspirováno stejnojmenným románem Williama Faulknera, s nímž sdílí téma dítěte. Na rozdíl od amerického jihu je ale Františákova hra situovaná do Skalistých hor, kde ve srubu po rodičích žijí dva bratři, mezi něž vstoupí dvě ženy: dívka Eli a rodinná známá Eklmanová. A také dítě, které se stane ohniskem sváru a gradujícího thrilleru.

Jako režisér zasadil svou hru do ledové jeskyně s igelitovými stěnami a krbovým boxem, z níž proniká chlad až do morku kostí. Postavy ve svetrech s norskými vzory mají bílé tváře, jako by je ovanula ledová jinovatka. A přitom se zmítají v horce vášnivých vztazích, v nichž tentokrát není ani stopa úlevného humoru, celá inscenace je zatěžkaná dusnou atmosférou.