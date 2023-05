Punk z Maďarska? The Hellfreaks mají říz

Skupina založená v roce 2009 a vedená zpěvačkou Shakey Sue začínala s psychobilly –s přímočarým rytmem a pleskajícími strunami kontrabasu. Libovala si v hororové tématice písní, což bylo vidět i na videích. Po vydání dvou alb – Hell, Sweet Hell a Circus of Shame – se odmlčela.

Hellfreaks se zaměřili na důrazný punk přecházející v hard core. V písní Old Tomorrows z letošního pátého alba Pitch Black Sunset přechází Sue v řev, za který by se nemusela stydět ani Candace Kucsulainová z Walls of Jericho.