Nové knihy: Kacenbergová, Zanettiová a Roslund

Když se vám ve vteřině zhroutí celý svět, co musíte udělat pro to, abyste se dokázali znovu postavit na nohy a našli ztracenou chuť do života?

Zak Nine a jeho mimozemský kamarád Erro jsou dopadeni! Z téhle děsivé vězeňské planety plné kobek, nekonečných pouští, nástrah a nebezpečí číhajícím na každém kroku prý není úniku. Pálí to těmhle dvěma natolik, aby vymysleli geniální plán, jak se z nehostinné planety Alcatraz dostat? Nejprve jsou uvězněni v temné jámě s kruhovou stěnou z hladkého kovu. A brzy se ještě ukáže, že když se v jámě pohnou, propadne se její dno o něco hlouběji. Kniha je určena dětem od 7 let.

Svět kolem nás nesestává jen z toho, co máme před očima. Určité vrstvy jsou nám smrtelníkům do určité chvíle skryté. Jako had se mezi nimi proplétá svět Smrti a dimenze mnoha dalších nadpřirozených bytostí, které jsou tu od toho, aby nám sloužily. Detektiv Sam by k tomu dodal, že je to pěkná kravina. Jemu totiž nepřijde, že služba Smrti je něco, co bychom nutně potřebovali. Smrt sama by asi podotkla, že lidé umírat musí, jenže Sam si stejně myslí své. Jejich hašteřivý vztah–nevztah rozehrává děj tohoto paradoxního příběhu, kde se setkává uzavřená, introvertní, nabručená lidská bytost s upovídanou, zvídavou a téměř až rozkazovačnou Smrtí, která má slabost pro cabernet sauvignon.