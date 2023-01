Spisovatelka Ruta Sepetysová: Schopnost Čechů klást klidný odpor zlu je až ušlechtilá

Říkáváte: nejlepší příběhy ještě nebyly sepsány. Máte nějaký vlastní seznam těch, o nichž chcete psát?

Mám, je na něm momentálně třiadvacet nápadů, nikdy nevyprávěných příběhů. Tím neříkám, že je jednou všechny napíšu. Říkám si, že i jiní by měli psát o své zemi, o své kultuře, čímž myslím mladé autory, kteří mají stejně jako já v sobě vášeň pro dějiny.

Ve svých knihách cílíte často na evropská témata. Jsou na seznamu i ty ryze americké?

Ano, je jich dost. Ony jsou také všude kolem mě. Patří k nim třeba vzestup ženských práv v USA, fenomén, který se podle mě ještě dostatečně neprozkoumal. Nebo doba, kdy američtí indiáni ztráceli práva na svou zemi, byli vyhánění z půdy, jež je po staletí živila…

Vy jste se narodila už ve Státech, ovšem váš táta pochází původně z Litvy. Ze země prchal jako dítě, s rodiči, kteří se báli Sovětů. Jak často se tam vracíte?

Minimálně jednou ročně, to ovšem mluvím o posledních patnácti letech. Před tím to dlouho ani možné moc nebylo… Můj táta jinak z Litvy odešel s rodiči, když mu byly čtyři roky. Můj děda byl tehdy voják, důstojník. Když se blížili Sověti, raději z vlasti uprchnul. Dalších devět let můj táta tak žil v uprchlických táborech, až poté se všichni dostali do Spojených států.

Proč váš dědeček vůbec před Sověty prchal?

Protože vždy bojoval za nezávislou Litvu. Proto, když se Sověti blížili (tajná dohoda o obsazení Litvy Sověty byla mezi Němci a SSSR uzavřena v září 1939 - pozn. red.), věděl, že neodejde-li, skončí on i jeho rodina špatně.

Ruta Sepetysová: Teenageři jsou vnímaví Kultura

Jsem přesvědčená, že by k tomu došlo. V momentě, kdy Sověti Litvu zabrali, skončilo několik našich příbuzných v sibiřských gulazích. O čemž ostatně vypráví můj první román (V šedých tónech - pozn. red.)

Vypráví o událostech, kdy Sověti již provádí po okupaci Litvy čistky. Příběh se točí kolem malířky, patnáctileté Liny. Kniha byla i zfilmovaná… Obecně svými díly míříte na mladé lidi. Vždycky jste chtěla psát pro puberťáky?

Ano, dokonce je to můj cíl. Každý z nás si pamatuje, co četl během dospívání. V téhle době máte v sobě tu pravou vášeň pro všechno, včetně čtení, máte na něj i čas, máte v sobě schopnost soucitu, porozumění. Tedy vlastnosti, které s tím, jak stárneme, slábnou. Proto chci, aby mladí četli, proto pro ně píšu. Tím, že poznají kus historie, budou moci si aspoň kousek z ní přenést do té jejich budoucnosti. Nezapomene se na věci, na něž by se zapomínat nemělo.

O historii píšete velmi fundovaně. Kolik času trávíte třeba v archívech?

Kvůli každé své knize dělám rozsáhlé rešerše. Na každé strávím pět až sedm let. Jeden rok až dva roky z toho vyplním tím, že čtu a poslouchám. Chodím do archívů, hledávám k tématu materiály, odborné studie, prameny. Pak taky cestuju.

Foto: CooBoo Ruta Sepetysová: Sůl moře

Ptám se – pokud to lze – pamětníků. Zpovídám jednoho po druhém. V tuhle chvíli se mi už v hlavě začnou objevovat mé postavy, dějové linie, jež podle potřeby proplétám. Vše se ale snažím psát tak, aby mé romány byly historicky přesné. Říkávám k tomu s oblibou: dobrá beletrie sedí na ramenou literatury faktu.

Co vím, historii jste ale přímo nestudovala, že?

Původně jsem vystudovala mezinárodní obchod, finance. Taky mě tenhle obor dvacet let živil. Pracovala jsem tehdy pro jedno hudební těleso v Los Angeles. Sepisovala jsem mimo jiné příběhy muzikantů, skladeb… Přitom jsem věděla, že miluju knihy, že bych je jednou chtěla i psát. Jenže jsem v sobě k tomu dlouho nenašla odvahu. Zlomilo se to ve chvíli, kdy se mě po letech naslouchání kdosi zeptal: a jaký je tvůj příběh? Dá se říci, že mě k mému prvnímu příběhu navedli hudebníci. (Smích)

Vaše tematika je velmi široká. Patří k ní události z 2. světové války, komunistické represe, 50. léta ve Spojených státech… Kým byste chtěla být, kdybyste mohla být jednou ze svých postav?

To je skvělá, ale složitá otázka, jen, chcete vědět, kým bych chtěla být, anebo koho mám nejraději?

Kým byste chtěla být?

Pane bože! Přála bych si hodně být maminkou, již jsem popsala v Šedých tónech. Dokázala se v nelehké době vždy zorientovat, dokázala hodně věcí pochopit v detailech, a přitom zůstala laskavá v kruté době, jež lidskosti nepřála. Sama nevím, jak bych se zachovala k nepřátelům, kteří po všech těch hrozných věcech, bolesti, žádali o pochopení. Nejsem světice.

Příběh z Rumunska Musím tě zradit, je váš poslední titul, který vyšel v češtině. Proč jste si vybrala pro jeho děj právě tuhle zemi?

Zaujal mě příběh země, kde v dobách socialismu nikdo nesměl věřit nikomu. Když jsem byla v Rumunsku na jedné ze svých cest, zjistila jsem, jak moc se mýlím v tom, co jsem si dlouho o komunistických režimech myslela.

Co jste si tedy myslela?

To, že jako dcera oběti komunistického režimu tenhle systém chápu. Že obecně chápu poválečný komunistický systém ve východní Evropě. V Rumunsku jsem ale zjistila, že tam bylo vše jinak, že ta atmosféra se nikde jinde neopakovala.

Foto: Milan Malíček, Právo Ruta Sepetysová je americká spisovatelka s litevskými kořeny po svém otci.

Nepřeháním, když řeknu, že tamní teror nedůvěry, atmosféra strachu, beznaděj, o níž jsem slyšela, mi zlomily srdce. Diktátor Nicolae Ceaușescu nastolil systém, v němž nemohl věřit nikdo nikomu ani v rodině. Mizela tím základní lidská pouta. Navíc jsem zjistila, že i pro ostatní lidi mimo Rumunsko je to neznámý jev, něco, o čem vůbec nic nevědí. Proto jsem se rozhodla vše popsat.

Témata vašich knih rozhodně nejsou veselá. Při jaké činnosti relaxujete, abyste mohla sáhnout po dalším, historickém námětu?

Vyrazím někam ven. Jdu se projít. Poslouchám hudbu. Snažím se ze svého vnitřního světa, který patří psaní, vyrazit mentálně, fyzicky jinam. Venku se dívám kolem sebe, třeba jak vše roste. Přitom se snažím, aby si mozek odpočinul. Tím mizí i mé smutky z věcí, o nichž píšu.

Foto: CooBoo Obal knihy

Vrátím-li vás k vašemu autorském seznamu, máte na něm nějaké ryze české, československé téma, po němž byste mohla v budoucnosti sáhnout?

Mám jich víc. Hodně mě zaujali vaši legionáři, jejich cesta rozpadajícím se carským Ruskem. Procházím také podklady k Lidicím, Ležákům, k tragédiím 2. světové války. Byla jsem se podívat i na památníky. Začetla jsem se i do podkladů k událostem, jež všemu politicky předcházela: Mnichovské dohody. Po ní zase následovala Jalta. Ty zrady byly hrozné. Jak to mohly ostatní státy dovolit? Jak mohly Československo takhle zradit?

Zatím nad tím vším uvažuji a docházím k tomu, že by se vyjmenované věci daly spojit do jedné knihy. Vrstvila by jednu historickou událost za druhou. Dohromady by je spojila nějaká vlastnost, motiv. Uvažuji-li nad tím nahlas, mohla by to být vaše rezistence, odolnost, jakýsi klidný odpor…

Takhle vidíte Čechy zvnějšku?

Podle mě tyhle vlastnosti v sobě jako národ máte, jsou s vámi po staletí. Schopnost Čechů klást klidný odpor zlu je až ušlechtilá. Dokázali jste díky ní vzdorovat teroru prostřednictvím umění, hudby, lásky… Mám z vás pocit, že si prosadíte to „své“ jakousi poklidnou, nenásilnou cestou. S čímž ovšem přicházejí i otázky. Jak vypadá klidná vzpoura? Jakou cenu za ni platíte? Jakou cenu jste zaplatili za to a to? Změnilo vás to jako národ? A o tomhle všem by mohla má kniha jednou být.