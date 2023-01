RECENZE: Nikdo není sám. Stará známá Petra Soukupová, ale stačí vám to?

Petra Soukupová v novince Nikdo není sám vsadila na to, co umí. Čtenáři představuje příběh obyčejné české rodiny, kde s pubertou dětí přicházejí problémy, třeba se školou nebo s jídlem. Rodiče se z pozice jistoty přesouvají do role trapných bytostí, o jejichž nevyžádané rady nikdo nestojí.