Nová císařovna Sissi i východoněmečtí estébáci na Filmfestu

Das Filmfest proběhne od 20. do 26. října v pražských kinech Lucerna, Atlas a následně od 2. do 6. listopadu v brněnském kině Art a poprvé od 1. do 11. listopadu i v Olomouci v sále Mozarteum Arcidiecézního muzea. Přesný program bude na webových stránkách www.dasfilmfest.cz .

Do doby komunistického východního Německa se vrací snímek německé režisérky Franzisky Stünkelové Střela zblízka (Nahschuss). Do Prahy také osobně přijede. Její film se zamýšlí nad tím, kam může vést touha po úspěchu a spojení s komunistickými tajnými službami. Drama je inspirováno životem Wernera Teskeho, posledního vězně popraveného v bývalé NDR.

Drama podle skutečné události And Tomorrow We Will Be Dead Michaela Steinera pak rekonstruuje příběh mladého švýcarského páru, který byl v roce 2011 unesen na své cestě po staré Hedvábné stezce v Pákistánu.