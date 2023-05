Nová alba: Ed Sheeran, The Smashing Pumpkins, Divokej Bill, Marie Puttnerová i Therapy?

- (vyslovujte „subtract“) je páté studiové album britského písničkáře Eda Sheerana. Produkoval ho a spoluautorem písniček je Aaron Dessner z americké indierockové kapely The National. Ten produkoval také alba Folklore a Evermore od Taylor Swift. Oba autoři společně napsali více než třicet písní, z nichž nakonec vybrali čtrnáct. Je to poslední z řady „matematických“ alb, respektive desek pojmenovaných matematickou značkou.

Atum: Rock Opera in Three Acts je dvanácté studiové album americké rockové kapely The Smashing Pumpkins. Bylo vydáno ve třech samostatných částech po jedenácti písních. Atum: Act One vyšlo 15. listopadu 2022, Atum: Act Two 31. ledna 2023 a Atum: Act Three vyšlo 5. května 2023.