Sheeran nevykradl hit Marvina Gaye, rozhodl soud

Gaye byl podle hudebních kritiků z celého světa jedním z největších černošských zpěváků historie, kromě hitu Let’s Get It On se proslavil také díky coververzi písně I Heard It Through The Grapevine, kterou mezi rockery proslavila skupina Creedence Clearwater Revival, či písni What's Going On ze stejnojmenného alba. Jeho život však skončil předčasně v roce 1984, když ho zastřelil po hádce jeho vlastní otec.